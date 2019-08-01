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17:46 | 13.08.2019

Фото: URA.RU

В Первоуральске – новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора г. Первоуральска назначен старший советник юстиции Владимир Курочкин, который до последнего времени возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области. О том, что прокуратуру Первоуральска возглавит выходец из регионального ведомства, «Вечерние ведомости» сообщали еще в начале июля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Владимир Курочкин имеет высшее юридическое образование, в органах прокуратуры служит с 2002 года. С 2008 года проходил службу в должности старшего помощника прокурора Республики Адыгея по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В органах прокуратуры Свердловской области служит с 2012 года.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Владимир Курочкин неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе награжден знаками отличия «За верность закону» II и III степени, Почетной грамотой Генерального прокурора РФ.

Возглавлявший прокуратуру Первоуральска с 2016 года старший советник юстиции Андрей Калинин приказом прокурора Свердловской области от 13 мая 2019 г. назначен на должность старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму.

Также сменился прокурор в Каменском районе Свердловской области. Им назначен Константин Низовцев, который до этого с 2014 года возглавлял прокуратуру Гаринского района.

Константин Низовцев имеет высшее юридическое образование. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2005 года, последовательно занимая должности помощника Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, следователя прокуратуры Новолялинского района, старшего помощника, заместителя прокурора Новолялинского района. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокурора Свердловской области.

© «Вечерние ведомости»

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