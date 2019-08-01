Новости дня
17:31 | 13.08.2019
Фото: yandex.ru/images
В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа
Без газа временно останутся дома на Луначарского, 161, 167, 171, 182; на Мамина-Сибиряка, 171; на Малышева, 92, 100, 102, 102А, 104; на Сони Морозовой, 167, 188; на Энгельса, 27, 29, 31.
Причиной отключения газа стали ремонтные работы: на Луначарского будут перекладывать газопровод низкого давления, а в районе улиц Бажова – Энгельса менять газорегуляторный пункт.
Работы продлятся до 16 августа.
Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:40 | 13.08.2019
В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
18:35 | 13.08.2019
Пермские дошкольники смогут изучать космос
17:59 | 13.08.2019
В Екатеринбурге архитекторы представили проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле
17:46 | 13.08.2019
В Первоуральске – новый прокурор
17:45 | 13.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов
17:31 | 13.08.2019
В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа
16:26 | 13.08.2019
Владимир Путин назначил судей в Свердловской области
15:54 | 13.08.2019
В Екатеринбурге перекрыли проспект Космонавтов из-за строительства трамвайной ветки
15:34 | 13.08.2019
На Среднем Урале овчарка напала на детей и искусала им лица
15:00 | 13.08.2019
Вместо автомобиля – впечатления: организаторы изменили главный приз конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»
14:51 | 13.08.2019
Помощники депутатов – бойцы видимого фронта
14:30 | 13.08.2019
Екатеринбургские казаки хотят создать зоополицию
14:01 | 13.08.2019
В Зеленой роще начали пилить деревья
13:38 | 13.08.2019
Депутат Госдумы поздравил коркинских строителей
13:36 | 13.08.2019
В Свердловской области в ДТП погиб водитель, которого ранее лишили прав
13:31 | 13.08.2019
В Прикамье начали искать инвестора для строительства нового отеля
13:26 | 13.08.2019
В Перми собственники, проводящие энергоэффективный капремонт, теперь могут получить компенсацию
13:06 | 13.08.2019
Самый молодой город Челябинской области отметил день рождения
13:03 | 13.08.2019
Возможна потеря памяти: в Кировограде пропала женщина
12:50 | 13.08.2019
В Перми отметят Курбан-байрам
12:41 | 13.08.2019
В краевом центре пройдет фестиваль для молодежи «Место Силы Пермь»
12:36 | 13.08.2019
В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы
12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона
12:12 | 13.08.2019
В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения
12:01 | 13.08.2019
Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге
11:30 | 13.08.2019
Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
11:20 | 13.08.2019
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе
11:00 | 13.08.2019
Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге городов России блогера Варламова
10:31 | 13.08.2019
В Екатеринбурге произошла еще одна коммунальная авария