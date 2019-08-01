В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа

17:31 | 13.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В центре Екатеринбурга 15 многоквартирных жилых домов останутся без газа из-за ремонта. Об этом сообщают в компании «Екатеринбурггаз».



Без газа временно останутся дома на Луначарского, 161, 167, 171, 182; на Мамина-Сибиряка, 171; на Малышева, 92, 100, 102, 102А, 104; на Сони Морозовой, 167, 188; на Энгельса, 27, 29, 31.



Причиной отключения газа стали ремонтные работы: на Луначарского будут перекладывать газопровод низкого давления, а в районе улиц Бажова – Энгельса менять газорегуляторный пункт.



Работы продлятся до 16 августа.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»