В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы

12:36 | 13.08.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс перекроют две улицы: Учительскую и Кутузова. Движение по первой улице ограничат уже сегодня.



На период с 13 по 17 августа закрыто движение по улице Учительская от Вязовской до проспекта Мира. А с 19 по 23 августа нельзя будет ездить по улице Кутузова от Металлургов до Гвардейской.



На этих участках в соответствии с утвержденной схемой организации движения установят дорожные знаки. Мэр города Владислав Пинаев подписал подписал соответствующие постановления, которые разместили на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»