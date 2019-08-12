Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


Главная

12:01 | 13.08.2019

Фото: Департамент информационной политики

Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с федеральным министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным представил проект второй ветки метро в Екатеринбурге.

Глава региона считает, что запуск нового направления подземки поможет заметно снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Куйвашев заявил, что проектирование и строительство второй ветки наиважнейшая задача для Екатеринбурга, с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов к предстоящей Универсиаде-2023.

Напомним, что вторая ветка метро есть в списке проектов, которые областные и городские власти хотели бы реализовать к 2023 году, к трехсотлетию Екатеринбурга. Однако многие жители города считают, что реализовать проект к этому времени не получится.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:41 | 13.08.2019
В краевом центре пройдет фестиваль для молодежи «Место Силы Пермь»

12:36 | 13.08.2019
В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы

12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона

12:12 | 13.08.2019
В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения

12:01 | 13.08.2019
Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге

11:44 | 13.08.2019
В Екатеринбурге начнётся запись детей в учреждения дополнительного образования

11:30 | 13.08.2019
Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге

11:20 | 13.08.2019
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе

11:00 | 13.08.2019
Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге городов России блогера Варламова

10:31 | 13.08.2019
В Екатеринбурге произошла еще одна коммунальная авария

10:00 | 13.08.2019
Во дворе дома на улице Репина в Екатеринбурге машина сбила маленького велосипедиста

09:58 | 13.08.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали шесть человек

09:40 | 13.08.2019
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлевается еще на день

09:23 | 13.08.2019
Залило квартиру: в Екатеринбурге забил фонтан высотой в 15-16 метров

12.08.2019

21:01 | 12.08.2019
Похитили 63 миллиона, но с решением суда не согласны: за финансовую пирамиду два екатеринбуржца отправились в колонию

20:57 | 12.08.2019
В Сысерти обнаружили свалку с документами. Прокуратура обещает покарать виновных

20:33 | 12.08.2019
В Екатеринбурге суд по иску Роспотребнадзора вынес штраф владельцу сети киосков «Kebab KING»

19:57 | 12.08.2019
Директором Екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова

19:08 | 12.08.2019
В Нижнем Тагиле загорелась квартира в многоэтажном доме. Эвакуировали 15 человек

18:35 | 12.08.2019
Более 600 пермяков получат бесплатное IT-образование

18:29 | 12.08.2019
В Перми завершили благоустройство дворов по нацпроекту для более чем 24 тысяч жителей

18:25 | 12.08.2019
Пермяков приглашают на ультра-трейл «Обгоняя ветер. Лето-2019»

18:17 | 12.08.2019
Обновленный ХК «Молот-Прикамье» заочно стал победителем турнира, посвященного памяти В.С. Тарасова

18:14 | 12.08.2019
В краевом центре запустили мобильное приложение «Чистая Пермь»

18:02 | 12.08.2019
Стало известно имя второго хэдлайнера Дня города

17:34 | 12.08.2019
«Не будет леса – не будет зверья, не будет ничего». В Белоярке продолжают рубить лес вопреки иску прокуратуры

17:31 | 12.08.2019
На Уралвагонзавод министр обороны осмотрел новые разработки

16:56 | 12.08.2019
В Свердловской области за выходные поймали 167 пьяных водителей

16:41 | 12.08.2019
Свердловчанки завоевали серебро Первенства России по пляжному волейболу

16:30 | 12.08.2019
Мальчик, которому в Нижнем Тагиле прострелили голову, по-прежнему находится в тяжелом состоянии

16:21 | 12.08.2019
Пермяки выгуляют собак из приютов и соберут корм и медикаменты

16:17 | 12.08.2019
В Кургане семейная пара попалась на бесконтактном сбыте наркотиков

16:10 | 12.08.2019
В Екатеринбурге состоится баскетбольный турнир среди подростков

15:59 | 12.08.2019
В Екатеринбурге с 20 августа можно записать ребенка на бесплатные кружки

15:44 | 12.08.2019
Перевернувшийся на трассе Курган — Куртамыш автобус прошел техосмотр весной

15:42 | 12.08.2019
В Пермском крае офис МФЦ впервые открылся в торговом центре





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 