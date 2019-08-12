Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге

12:01 | 13.08.2019

Фото: Департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с федеральным министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным представил проект второй ветки метро в Екатеринбурге.



Глава региона считает, что запуск нового направления подземки поможет заметно снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Куйвашев заявил, что проектирование и строительство второй ветки наиважнейшая задача для Екатеринбурга, с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов к предстоящей Универсиаде-2023.



Напомним, что вторая ветка метро есть в списке проектов, которые областные и городские власти хотели бы реализовать к 2023 году, к трехсотлетию Екатеринбурга. Однако многие жители города считают, что реализовать проект к этому времени не получится.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»