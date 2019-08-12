Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге

11:30 | 13.08.2019

Фото: Яндекс. Картинки

В Екатеринбурге на форуме «Атмосфера» европейские архитекторы Питер Финк и Нико Виссинг презентуют свои концепции ландшафтных проектов для сквера у Театра драмы и Харитоновского парка.



Британец Питер Финк и голландец Нико Виссинг имеют опыт работы более тридцати лет. Первый урбанист преподавал в Ассоциации архитекторов и школе архитектуры Бартлетта в Лондоне. Финк создавал дизайн общественных мест и парков Великобритании, в том числе Northala Fields.



Нико Виссинг сочетает в своих работах архитектуру, градостроительство и пространственное развитие города. Он пропагандирует создание устойчивой среды обитания и борется за сохранение биологического разнообразия.



Презентации концепций пройдут в субботу, 17 августа, с 18 до 20 часов в конференц-зале Ельцин Центра. Вход свободный.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»