Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе

11:20 | 13.08.2019

На территории природного заказника были выявлены факты возведения дорог из щебня, места складирования строительных материалов. Фото: Минприроды СО

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало проверки по факту использования территории коммерсантами вокруг озера Таватуй с нарушением законодательства. Поводом послужили многочисленные жалобы от граждан.



Так, на территории государственного ландшафтного природного заказника областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами», были выявлены факты возведения дорог из щебня, пользования водными объектами, места складирования строительных материалов, возведенные постройки, места для разведения костров, а также несанкционированное размещение отходов.



При проверке поступившей информации, были установлены арендаторы лесных участков, на территории которых выявлены факты использования лесов в отсутствие проектов их освоения.



В целях пресечения нарушений законодательства в области особо охраняемых природных территорий, лесного и водного законодательства Министерством начаты внеплановые документарные проверки в отношении ЗАО "Водно-спортивная школа "Таватуй", ИП Рузняевой Ю.В., Усадебный потребительский кооператив «Медвежий камень», дачное некоммерческое партнерство «Таватуй» и ООО «Озеро».



По результатам надзорных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер, обещают в Минприроды.

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