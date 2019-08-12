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11:20 | 13.08.2019
На территории природного заказника были выявлены факты возведения дорог из щебня, места складирования строительных материалов. Фото: Минприроды СО
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе
Так, на территории государственного ландшафтного природного заказника областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами», были выявлены факты возведения дорог из щебня, пользования водными объектами, места складирования строительных материалов, возведенные постройки, места для разведения костров, а также несанкционированное размещение отходов.
При проверке поступившей информации, были установлены арендаторы лесных участков, на территории которых выявлены факты использования лесов в отсутствие проектов их освоения.
В целях пресечения нарушений законодательства в области особо охраняемых природных территорий, лесного и водного законодательства Министерством начаты внеплановые документарные проверки в отношении ЗАО "Водно-спортивная школа "Таватуй", ИП Рузняевой Ю.В., Усадебный потребительский кооператив «Медвежий камень», дачное некоммерческое партнерство «Таватуй» и ООО «Озеро».
По результатам надзорных мероприятий будет принят исчерпывающий комплекс мер, обещают в Минприроды.
© «Вечерние ведомости»
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