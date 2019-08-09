Похитили 63 миллионов, но с решением суда не согласны: за финансовую пирамиду два екатеринбуржца отправились в колонию

21:01 | 12.08.2019

Фото: tagilka.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию Игоря Бутакова и Игоря Грехова за то, что те создали финансовую пирамиду и похитили больше 63 миллионов рублей.



С 2012 года Бутаков и Грехов создали несколько организаций: ООО «Русская финансовая компания», ООО «Клуб успешных людей» и Кредитно Потребительский Кооператив Граждан «Сбережения». За вклады людям гарантировали выплату высоких процентов. От рук мошенников пострадали около 150 человек – общая сумма денег свыше 63 миллионов людей.



По решению суда, Бутаков получил четыре года, а Грехов – 3,5. Отбывать своё наказание мошенники будут в колонии общего режима, однако с приговором они не согласны. Кроме того, Грехову и Бутакову придётся вернуть все деньги гражданам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»