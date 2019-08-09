Новости дня
21:01 | 12.08.2019
Фото: tagilka.ru
Похитили 63 миллионов, но с решением суда не согласны: за финансовую пирамиду два екатеринбуржца отправились в колонию
С 2012 года Бутаков и Грехов создали несколько организаций: ООО «Русская финансовая компания», ООО «Клуб успешных людей» и Кредитно Потребительский Кооператив Граждан «Сбережения». За вклады людям гарантировали выплату высоких процентов. От рук мошенников пострадали около 150 человек – общая сумма денег свыше 63 миллионов людей.
По решению суда, Бутаков получил четыре года, а Грехов – 3,5. Отбывать своё наказание мошенники будут в колонии общего режима, однако с приговором они не согласны. Кроме того, Грехову и Бутакову придётся вернуть все деньги гражданам.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:01 | 12.08.2019
Похитили 63 миллионов, но с решением суда не согласны: за финансовую пирамиду два екатеринбуржца отправились в колонию
20:33 | 12.08.2019
В Екатеринбурге суд по иску Роспотребнадзора вынес штраф владельцу сети киосков «Kebab KING»
19:57 | 12.08.2019
Директором Екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова
18:35 | 12.08.2019
Более 600 пермяков получат бесплатное IT-образование
18:29 | 12.08.2019
В Перми завершили благоустройство дворов по нацпроекту для более чем 24 тысяч жителей
18:25 | 12.08.2019
Пермяков приглашают на ультра-трейл «Обгоняя ветер. Лето-2019»
18:17 | 12.08.2019
Обновленный ХК «Молот-Прикамье» заочно стал победителем турнира, посвященного памяти В.С. Тарасова
18:14 | 12.08.2019
В краевом центре запустили мобильное приложение «Чистая Пермь»
18:02 | 12.08.2019
Стало известно имя второго хэдлайнера Дня города
17:34 | 12.08.2019
«Не будет леса – не будет зверья, не будет ничего». В Белоярке продолжают рубить лес вопреки иску прокуратуры
17:31 | 12.08.2019
На Уралвагонзавод министр обороны осмотрел новые разработки
16:56 | 12.08.2019
В Свердловской области за выходные поймали 167 пьяных водителей
16:41 | 12.08.2019
Свердловчанки завоевали серебро Первенства России по пляжному волейболу
16:30 | 12.08.2019
Мальчик, которому в Нижнем Тагиле прострелили голову, по-прежнему находится в тяжелом состоянии
16:21 | 12.08.2019
Пермяки выгуляют собак из приютов и соберут корм и медикаменты
16:17 | 12.08.2019
В Кургане семейная пара попалась на бесконтактном сбыте наркотиков
16:10 | 12.08.2019
В Екатеринбурге состоится баскетбольный турнир среди подростков
15:59 | 12.08.2019
В Екатеринбурге с 20 августа можно записать ребенка на бесплатные кружки
15:42 | 12.08.2019
В Пермском крае офис МФЦ впервые открылся в торговом центре
15:34 | 12.08.2019
Министр обороны России прибыл в Свердловскую область
15:21 | 12.08.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался вывезти чемодан икры в Финляндию
14:48 | 12.08.2019
Курганские силовики пресекли контрабанду запрещенных БАДов для похудения
14:46 | 12.08.2019
В Екатеринбурге 16 и 17 августа перекроют дороги в центре города. Публикуем ограничения
13:57 | 12.08.2019
Салют в Екатеринбурге на День города продлится 10 минут
13:42 | 12.08.2019
Пермские учебные заведения готовы к учебному году
13:28 | 12.08.2019
Пермская компания вошла в топ-5 мирового рейтинга в сфере IT
12:52 | 12.08.2019
Трасса Пермского международного марафона проходит сертификацию