В Екатеринбурге суд по иску Роспотребнадзора вынес штраф владельцу сети киосков «Kebab KING»

20:33 | 12.08.2019

Владельца сети киосков по продаже шаурмы «Kebab KING» Фируза Набиева привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Арбитражный суд Свердловской области признал его виновным по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан»).



Нарушения в работе ларьков с шаурмой, деятельность в которых осуществляет ИП Фируз Набиев, выявили в апреле этого года сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области, которые провели проверку по обращению регионального координатора проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрия Чукреева.



Так, например, в киосках «Kebab KING» по адресам: ул. Академика Бардина, 50/2, Куйбышева, 55/2, Сыромолотова, 18, Щорса, 90 предприниматель не обеспечил своевременное прохождение медицинских обследований сотрудниками, в ходе проверки на месте отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, отсутствовали товаротранспортные документы. Также шаурма не соответствует требованиям нормативных документов по микробиологическим показателям (в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки – колиформы).



По заключению санврачей, выявленные нарушения создают угрозу возникновения инфекционных заболеваний среди посетителей предприятия общественного питания. К слову, Фируз Набиев не стал оспаривать факт указанных нарушений. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.



Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области также рассматривается исковое заявление о взыскании с Фируза Набиева задолженности по договору возмездного оказания юридических услуг в размере 1 миллиона 171,5 тысяч рублей. С заявленными требованиями, согласно материалам дела, он не согласен. Истцом указана ИП Шкляева М.А.

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