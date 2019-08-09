Директором Екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова

19:57 | 12.08.2019

Фото: Анна Кудрявцева

12 августа директором Екатеринбургского государственного цирка стала Тамара Бортникова. Прежде она возглавляла Рязанский и Тульский государственные цирки.



Напомним, раньше должность директора занимал Анатолий Марчевский. Его уволили после затяжного конфликта с Росгосцирком, который обвинил директора в использовании казённых площадей для ведения семейного бизнеса. Однако Марчевский несколько раз оспаривал в суде вынесенные ему приговоры. Причина увольнения – «грубые нарушения в плане хозяйственной и имущественной деятельности компании». Затем Марчевский стал советником генерального директора Росгосцирка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»