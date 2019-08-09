Новости дня
15:59 | 12.08.2019
Фото: gimnazia6.ru
В Екатеринбурге с 20 августа можно записать ребенка на бесплатные кружки
Родители могут подать заявления несколькими способами: через Единый портал госуслуг, МФЦ или же в учреждении допобразования. Для этого екатеринбуржцам необходимо собрать пакет документов, в котором должны находиться заявление, паспорт законного представителя ребёнка и его копия, свидетельство о рождении ребёнка и его копия.
В пресс-службе мэрии подчеркнули, что при наличии свободных мест в учреждении срок приема заявления может быть продлен. Отметим, что Департаменту образования администрации Екатеринбурга подведомственны 17 учреждений допобразования. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации города.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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