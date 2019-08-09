Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


Главная

15:59 | 12.08.2019

Фото: gimnazia6.ru

В Екатеринбурге с 20 августа можно записать ребенка на бесплатные кружки

Администрация Екатеринбурга объявила, что в 00:00 20 августа стартует запись детей в учреждения допобразования, подведомственные подразделению горадминистрации. Заявки будут приниматься до 10 сентября.

Родители могут подать заявления несколькими способами: через Единый портал госуслуг, МФЦ или же в учреждении допобразования. Для этого екатеринбуржцам необходимо собрать пакет документов, в котором должны находиться заявление, паспорт законного представителя ребёнка и его копия, свидетельство о рождении ребёнка и его копия.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что при наличии свободных мест в учреждении срок приема заявления может быть продлен. Отметим, что Департаменту образования администрации Екатеринбурга подведомственны 17 учреждений допобразования. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:21 | 12.08.2019
Пермяки выгуляют собак из приютов и соберут корм и медикаменты

16:17 | 12.08.2019
В Кургане семейная пара попалась на бесконтактном сбыте наркотиков

15:59 | 12.08.2019
В Екатеринбурге с 20 августа можно записать ребенка на бесплатные кружки

15:44 | 12.08.2019
Перевернувшийся на трассе Курган — Куртамыш автобус прошел техосмотр весной

15:42 | 12.08.2019
В Пермском крае офис МФЦ впервые открылся в торговом центре

15:34 | 12.08.2019
Министр обороны России прибыл в Свердловскую область

15:21 | 12.08.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался вывезти чемодан икры в Финляндию

15:06 | 12.08.2019
На Уральскую авиабазу охраны лесов поступила партия новой лесопожарной техники

14:48 | 12.08.2019
Курганские силовики пресекли контрабанду запрещенных БАДов для похудения

14:46 | 12.08.2019
В Екатеринбурге 16 и 17 августа перекроют дороги в центре города. Публикуем ограничения

14:25 | 12.08.2019
В Свердловской области тяжелоатлет умер после соревнований по силовому экстриму

13:57 | 12.08.2019
Салют в Екатеринбурге на День города продлится 10 минут

13:42 | 12.08.2019
Пермские учебные заведения готовы к учебному году

13:32 | 12.08.2019
Ольга Глацких открыла школу художественной гимнастики для детей в Екатеринбурге

13:28 | 12.08.2019
Пермская компания вошла в топ-5 мирового рейтинга в сфере IT

13:00 | 12.08.2019
Перелом ноги со смещением: в Екатеринбурге велосипедист сбил пятилетнего ребенка

12:52 | 12.08.2019
Трасса Пермского международного марафона проходит сертификацию

12:46 | 12.08.2019
Международный фестиваль уличных театров в Перми собрал порядка 40 тысяч зрителей

12:36 | 12.08.2019
Медали для новорожденных планируют направить во все территории Прикамья до конца октября

12:31 | 12.08.2019
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею: «Рад, что сезон начинаем в Перми»

12:30 | 12.08.2019
К середине сентября временная мечеть «Нур-Усман» переедет из центра Екатеринбурга

12:16 | 12.08.2019
К концу недели в Перми потеплеет

12:13 | 12.08.2019
В Екатеринбурге вазовская «четвёрка» протаранила стоявшие на перекрёстке машины. Есть пострадавший

11:45 | 12.08.2019
МЧС и синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

11:20 | 12.08.2019
В Екатеринбурге исчезнет горячая вода: в ночь с понедельника на вторник начнутся опрессовки

10:57 | 12.08.2019
Курганский школьник взял «серебро» на первенстве Европы по шахматам

10:57 | 12.08.2019
В Екатеринбурге ночью загорелась пятиэтажка на Эльмаше

10:20 | 12.08.2019
Есть на кого равняться: студенты из Екатеринбурга принимают участие в тушении пожаров Сибири

10:10 | 12.08.2019
Свердловчане показали серьезный результат на международных соревнованиях по каратэ

10:06 | 12.08.2019
По факту опрокидывания автобуса с туристами на трассе Курган — Куртамыш возбуждено уголовное дело

09:57 | 12.08.2019
Пошла в лес за грибами и не вернулась: под Нижним Тагилом погибла женщина

09:41 | 12.08.2019
Юрий Чечун в пятый раз стал победителем марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

09:15 | 12.08.2019
Перекрытий больше не будет: в Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту

11.08.2019

21:13 | 11.08.2019
«Урал» на выезде потерпел громкое поражение в матче против «Локомотива»

19:15 | 11.08.2019
В Екатеринбурге девочка упала в автобусе и сломала позвоночник

17:23 | 11.08.2019
Разбил Audi TT, оставил её и босиком ушёл: в Екатеринбурге произошло двойное ДТП





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 