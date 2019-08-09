Министр обороны России прибыл в Свердловскую область

15:34 | 12.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Свердловскую область прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщают источники в военных округах.



В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила сообщили, что Сергей Кужугетович проведет закрытое совещание на «Уралвагонзаводе», посвященное проблемам гособоронзаказа.



Как стало известно, визит Шойгу проходит в обстановке, близкой к секретной: детали рабочей поездки министра на Урал не знают даже чиновники уральского полпредства.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»