На Уральскую авиабазу охраны лесов поступила партия новой лесопожарной техники

15:06 | 12.08.2019

Фото: yandex.ru/images

На Уральскую базу авиационной охраны лесов в рамках национального проекта «Экология» поступили 11 новых бортовых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ-33088 и 17 автомобилей УАЗ.



Это первые поставки новой лесопожарной техники, закупленной областным министерством природных ресурсов и экологии для учреждения, специализирующегося на тушении лесных пожаров. В ближайшее время новая техника отправится на участки наземной охраны лесов Уральской авиабазы в разных районах области.



На обновление материально-технического обеспечения Уральской авиабазы в рамках нацпроекта «Экология» в этом году предусмотрено 138 миллионов рублей. В распоряжении Уральской базы авиационной охраны лесов находится 30 пожарно-химических станций и пять авиаотделений. До конца года в распоряжение авиабазы поступят также пять колесных тракторов, пять бульдозеров, два гусеничных вездехода, четыре вахтовых автомобиля, автобус и еще 35 автомобилей УАЗ.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»