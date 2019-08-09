«Урал» на выезде потерпел громкое поражение в матче против «Локомотива»

11 августа футбольный клуб «Урал» на выезде в Москве с разгромом отдал победу «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 4:0.Некоторое время команды играли на равных, однако хозяева поля перевели удачу на свою сторону и уверенно создавали удачные моменты рядом с уральскими воротами. Гости не смогли даже сократить отставание.Авторами забитых голов стали Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.Отметим, в настоящее время турнирную таблицу сезона 2019/2020 возглавляет команда «Зенит» (13 очков). «Урал» находится на восьмой строчке и имеет в запасе лишь семь очков.Следующий матч свердловчане проведут на «Екатеринбург-Арене» в субботу, 17 августа, с «Крыльями Советов».