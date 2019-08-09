В Екатеринбурге девочка упала в автобусе и сломала позвоночник

19:15 | 11.08.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Феофанова девятилетняя девочка упала в автобусе № 64 и получила травмы. Инцидент произошёл по вине водителя.



За рулём автобуса находился 32-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, из-за чего в салоне упала девочка.



В результате инцидента ребёнок получил ушиб мягких тканей и компрессионный перелом позвонка. Врачи «скорой помощи» увезли пострадавшую в больницу № 9.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»