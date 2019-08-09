Разбил Audi TT, оставил её и босиком ушёл: в Екатеринбурге произошло двойное ДТП

Сегодня днём, около 15:20, в Екатеринбурге на улице Малышева мужчина на Audi TT устроил двойное ДТП, после чего оставил свою машину и босиком ушёл в неизвестном направлении.Иномарка сначала врезалась в бордюр недалеко от здания суда и отлетела в ограждение, затем сдала задним ходом и поехала дальше в сторону Московской. На пересечении улиц Малышева и Сакко и Ванцетти на пешеходном переходе водитель вновь въехал в ограждение.По словам очевидцев, после второго столкновения пьяный мужчина вышел из машины босиком и, шатаясь, ушёл. Автомобиль остался на месте. У Audi серьезные повреждения.В результате ДТП никто из пешеходов не пострадал. О состоянии водителя иномарки не сообщается.