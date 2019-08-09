Уральский «Автомобилист» взял серебро на Кубке Президента Республики Казахстан

15:13 | 11.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил победой первый предсезонный турнир – команда по буллитам обыграла «Ак Барс» со счётом 3:4. В Кубке Президента Республики Казахстан свердловчане заняли второе место.



Основное время матча завершилось со счётом 3:3, овертайм результата не дал, поэтому лидер встречи определился по буллитам. Победную шайбу в ворота соперников забросил капитан «Автомобилиста» Найджел Доус.



В составе уральского клуба отметились Мэйсек, Секстон (признан лучшим игроком матча) и Березин.



Напомним, в Кубке приняли участие пять команд: «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Сегодня состоится заключительный матч между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», однако при любом исходе турнирная таблица останется прежней: первое место оставил за собой «Барыс», второе – «Автомобилист», третье – «Ак Барс», четвёртое – «Салават Юлаев», пятое – «Нефтехимик».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»