На Урале легковушка перевернулась и влетела в деревья. Среди пострадавших есть ребёнок

Накануне, 10 августа, в Свердловской области на 295 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и ребёнок.Daewoo Nexia ехала со стороны Краснотурьинска в сторону Екатеринбурга. За рулём легковушки находилась женщина 1985 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением, совершила выезд на левую обочину, резко вывернула руль в противоположном направлении, после чего машину занесло. Автомобиль съехал в правый кювет, опрокинулся и влетел в деревья.В результате аварии пострадали пассажиры. Мужчину 1974 года рождения с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника доставили в больницу Невьянска. Ребёнка 2010 года рождения с ушибом головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой на вертолёте доставили в Екатеринбург в больницу №9.В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ за нарушение п.9.4 ПДД.