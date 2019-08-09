Ушла из дома две недели назад: в Екатеринбурге пропала женщина

08:47 | 11.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 40-летнюю Гатауллину Венеру Фазульяновну. 25 июля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Венера Фазульяновна может нуждаться в медицинской помощи из-за потери памяти.



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, тёмные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в тёмно-серую спортивную кофту, синие джинсы, серые кроссовки с чёрными полосками.



Если вы видели женщину или владеете информацией о её примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине по номеру телефона 89961825203.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»