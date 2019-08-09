Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Барысом» 3:2

19:17 | 10.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

10 августа уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках Кубка Президента Республики Казахстан потерпел поражение в матче с местным «Барысом». Счёт встречи составил 3:2.



Второй период завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев льда, однако уральцы в третьем игровом отрезке смогли сократить отставание до минимума – 3:2. Сравнять счёт у «Автомобилиста» не получилось.



Авторами забитых шайб в составе «Барыса» стали Шевченко, Пакаринен и Михайлис. Среди уральцев отметились Обидин и Хрипунов.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт 11 августа в 12:00 с командой «Ак Барс».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»