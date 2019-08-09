Новости дня
17:38 | 10.08.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
С «Крыльев Родины» начнётся празднование Дня воздушного флота России в Верхней Пышме
Завтра, 11 августа, на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса, где и представлена коллекция военной техники, в том числе и авиационной, начнется празднование Дня военной авиации России. Сотрудники музея сделали всё, чтобы праздник под названием «Крылья Родины», стал большим, а главное семейным праздником, на котором будет интересно как взрослым, так и детям.
Увидеть показательные прыжки с парашютом, фигуры высшего пилотажа в исполнении спортсменов ДОСААФ, а также редкая возможность увидеть аэродромную технику, без которой ни один современный самолёт не поднимется в небо, представится любому пришедшему на праздник.
На площадке музея в этот день будут работать уникальные выставки.
Так, гости праздника смогут примерить форму и экипировку военных летчиков, в числе которых будут представлены разнообразные костюмы, помогающие им выполнять боевые задачи в самых экстремальных условиях, увидеть макет кабины современного боевого самолета, поисково-спасательное оборудование, а также современную спецтехнику ВВС России, используемую для подготовки воздушных судов к полетам. Отметим, что в зоне каждой выставки можно будет не только посмотреть, потрогать, но и сделать фотографии на память.
Кроме образцов авиационной техники гостей праздника ждёт большая концертная программа. Перед ними выступят ансамбли песен и плясок ЦВО и Росгвардии, состоится концерт гостя из Белоруссии – автора и исполнителя песен об авиации Николая Анисимова, пройдут встречи с ветеранами авиации и действующими летчиками ВВС России.
На празднике будет работать полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать настоящую солдатскую кашу. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по сборке авиамоделей и научиться запускать их.
Кроме того, на протяжении всего мероприятия будет идти трансляция уникальных кадров, снятых во время тренировочных и боевых заданий военных летчиков.
Кульминацией праздника станет появление в небе самолета ДОСААФ, который продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.
Завершится празднование увлекательным квестом «Крылья Родины», который позволит познакомиться с самолетами из коллекции Музея военной техники УГМК. Победители получат памятные призы.
© «Вечерние ведомости»
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