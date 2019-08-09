Где-то горят, а здесь просто мешают: в Екатеринбурге начали спиливать деревья

Сегодня в Екатеринбурге возле Аграрного университета на улице Карла Либкнехта начали спиливать деревья, которые разрушают старинный забор. Всего собираются убрать 100 деревьев.Здание университета и забор считаются памятниками культурного наследия. Корни деревьев разрушают и без того ветхий фундамент забора, а стволы отклоняют его от вертикали.Вместо спиленных деревьев и вынутых из земли корней планируют высадить кустарники или деревья с корнями поменьше.