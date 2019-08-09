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15:10 | 10.08.2019

Фото: Александр Лобов

Как из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют движение

Завтра, 11 августа, из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, а также изменится маршрут общественного транспорта.

С 7:00 до 11:00 перекроют улицу Ленина на участке от Московской до площади Кирова и площадь Кирова до улицы Мира. Мира закроют от Малышева до Первомайской, Толмачева – от Ленина до Царской. Царскую – от Толмачева до Никонова. 8 Марта – от Ленина до Ельцина. Ельцина – от 8 Марта до Октябрьской площади. Также закроют и площадь 1905 года.

Как из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют движение


До 14:00 перекроют движение по улице Пирогова от Крауля до Татищева. По улице Татищева от Пирогова до Репина. По Ленина – от Репина до Московской. По Репина – от Ленина до Металлургов. Также закроют чётную сторону улицы Металлургов от Репина до трассы Пермь — Екатеринбург.

Как из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют движение


С 06:00 запретят парковку на всём участке марафона, а также закроют выезды из дворов.

Из-за марафона «Европа – Азия» изменится маршрут общественного транспорта. Здесь вы можете узнать о движении автобусов, а здесь – о движении трамваев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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