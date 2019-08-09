«Возомнил из себя танк»: в Екатеринбурге водитель Porsche заехал на трамвайные пути и встал

13:02 | 10.08.2019

Фото: Евгений Дворцов

Сегодня в Екатеринбурге на улице Куйбышева водитель на Porsche заехал на трамвайные пути, где проводятся ремонтные работы, и встал. Из-за инцидента движение общественного транспорта приостановили. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Екатеринбург».



«Люди вообще не видят, что идут ремонтные работы. Вот рабочие сегодня ночью новый асфальт клали и щебень придавливали на путях, чтобы кладку сделать, а водитель на Porsche заехал и взрыхлил всё»,- рассказал очевидец.



Подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» в шутку посчитали, что водитель иномарки возомнил из себя всемогущего или танк. Однако завершить свой манёвр он не смог и остановился поперёк дороги.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»