В Екатеринбурге на Эльмаше изменилось движение трамваев

В Екатеринбурге из-за ремонта теплотрассы на Старых Большевиков изменится движение трамваем №2 и №25. Ограничения будут действительны два месяца – до 10 октября.Вместо конечной «Фрезеровщиков» трамваи поедут в сторону остановки «Эльмаш». Кроме того, схема движения изменится в обоих направлениях.Маршрут трамвая № 2: ст. ВИЗ – ул. Татищева – пр. Ленина – ул. Луначарского – пр. Космонавтов – ул. Фр. Бригад – ул. Ст. Большевиков – ст. Эльмаш.Маршрут трамвая № 25: ст. Керамическая – ул. 8 Марта – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – пр. Космонавтов – ул. Фр. Бригад – ул. Ст. Большевиков – ст. Эльмаш.Кроме того, изменениям подвергся и маршрут автобуса № 8. Теперь от остановки «Таганская» общественный транспорт поедет по улицам Фрезеровщиков, Шефской, Энтузиастов, Старых Большевиков, после чего продолжит привычный маршрут.