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10:32 | 10.08.2019

Фото: Павел Епимахов

В Екатеринбурге на Эльмаше изменилось движение трамваев

В Екатеринбурге из-за ремонта теплотрассы на Старых Большевиков изменится движение трамваем №2 и №25. Ограничения будут действительны два месяца – до 10 октября.

Вместо конечной «Фрезеровщиков» трамваи поедут в сторону остановки «Эльмаш». Кроме того, схема движения изменится в обоих направлениях.

Маршрут трамвая № 2: ст. ВИЗ – ул. Татищева – пр. Ленина – ул. Луначарского – пр. Космонавтов – ул. Фр. Бригад – ул. Ст. Большевиков – ст. Эльмаш.

Маршрут трамвая № 25: ст. Керамическая – ул. 8 Марта – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – пр. Космонавтов – ул. Фр. Бригад – ул. Ст. Большевиков – ст. Эльмаш.

Кроме того, изменениям подвергся и маршрут автобуса № 8. Теперь от остановки «Таганская» общественный транспорт поедет по улицам Фрезеровщиков, Шефской, Энтузиастов, Старых Большевиков, после чего продолжит привычный маршрут.

В Екатеринбурге на Эльмаше изменилось движение трамваев

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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