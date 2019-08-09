Всероссийская ярмарка лёгкой промышленности откроется на Вайнера в Екатеринбурге

09:38 | 10.08.2019

Фото: gorprazdniki.com

В Екатеринбурге на пересечении улиц Вайнера и Попова откроется Всероссийская «Ярмарка лёгкой промышленности, одежды, обуви и текстиля». Жители и гости города смогут приобрести оригинальные и недорогие товары.



На ярмарке представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы. Кроме того, будут доступны дизайнерские коллекции.



Цель мероприятия – продвижение продукции малых и средних предприятий лёгкой промышленности, а также поддержка отечественных дизайнеров и производителей.



Ярмарка откроется уже в понедельник, 12 августа, и продлится до 25 августа. Часы работы – с 10:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до 19:00 – в выходные дни.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»