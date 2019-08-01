Под Каменском-Уральским водитель легковушки уснул за рулём и влетел в КАМАЗ

9 августа в 11:30 на 90-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло ДТП с участием легковушки и КАМАЗа. Есть пострадавшие.31-летний водитель Toyota Corolla ехал от Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, уснул за рулём, выехал на встречную полосу и влетел в большегруз. От сильного удара грузовик перевернулся.41-летний водитель автомашины «КАМАЗ 55111» и водитель легковушки в результате столкновения получили травмы.