И безопасно, и умно, и красиво: в Екатеринбурге перенесут остановку на площади 1905 года

18:49 | 9.08.2019

Фото: Денис Денисов

С 15 августа в Екатеринбурге перенесут остановку на площади 1905 года. Сейчас она находится до перекрёстка улиц Ленина и Вайнера, а будет – возле «Пассажа».



Новый остановочный комплекс оснастят мультимедийной информационной интерактивной панелью – появится возможность следить за временем прибытия общественного транспорта. Также на остановке появится бесплатный Wi-Fi и камера видеонаблюдения. Кроме того, с неё круглосуточно можно будет позвонить в экстренную службу 112.



Отметим, работы проведут по программе совершенствования городской системы общественного транспорта. В рамках неё также переделают трамвайные остановки на перекрёстке улиц Фрунзе и 8 Марта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»