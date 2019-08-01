В Кольцово на месяц закрылось движение по улице Спутников

17:59 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге рядом с Кольцово закрылось движение транспорта по улице Спутников – на участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов. Ограничения будут действовать до шестого сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Причина перекрытия движения – работы по прокладке водопроводной сети.



Объехать перекрытый участок можно по улицам Авиаторов, Ракетной и переулку Утреннему.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»