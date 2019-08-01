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17:59 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Кольцово на месяц закрылось движение по улице Спутников

В Екатеринбурге рядом с Кольцово закрылось движение транспорта по улице Спутников – на участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов. Ограничения будут действовать до шестого сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина перекрытия движения – работы по прокладке водопроводной сети.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Авиаторов, Ракетной и переулку Утреннему.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»

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