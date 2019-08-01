Силовики поймали грабителей, похитивших пенсии в Красноуральске

17:40 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге задержаны двое граждан, которые напали на почтовое отделение в Красноуральске 11 июля. Поймали злоумышленников сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБР.



Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что организатором преступления стал ранее не судимый мужчина. Он отследил день и время разноса почтальонами пенсии, а после этого нашел исполнителя своего «плана». Во вдоре мужчины устроили засаду, а, когда почтальон вышел из служебного автомобиля, один из злоумышленников выхватил у него сумку с почти 600 тыс. рублей и скрылся на поджидавшем автомобиле.



Деньги любители легкой наживы поделили между собой и потратили их на собственные нужды, не забывая впрочем перевести средства родственникам. Часть похищенных средств удалось найти во время обыска в съемных квартирах у мужчин. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»