Новости дня
17:20 | 9.08.2019
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге на человека упал лифт
Известно, что мужчина, который погиб на месте, был рабочим и проводил в шахте ремонт. Больше никто не пострадал.
В ТСЖ «Прогресс» сообщили, что знают о случившемся, но информация пока не уточняется.
Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»
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