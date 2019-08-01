В Екатеринбурге на человека упал лифт

17:20 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Компрессорном микрорайоне в доме на Латвийской, 37 на человека упал лифт. Об этом сообщают в правоохранительных органах.



Известно, что мужчина, который погиб на месте, был рабочим и проводил в шахте ремонт. Больше никто не пострадал.



В ТСЖ «Прогресс» сообщили, что знают о случившемся, но информация пока не уточняется.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»