В Нижнем Тагиле обрушился объект культурного наследия

13:57 | 9.08.2019

Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле из-за продолжительных дождей обрушился Треуховский дом – одно из зданий XIX века, построенных для заводских служащих промышленника Демидова. Об этом рассказали в Нижнетагильском музее-заповеднике.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, упала стена заброшенного дома. Предполагается, что произошло это из-за отсыревшей кирпичной кладки. «Сейчас на месте работают специалисты. Рухнувшая стена будет восстановлена силами муниципального предприятия „Тагилдорстрой“», — сообщили представители пресс-службы.



Свердловское управление госохраны включило Треуховский дом в охранную зону объектов культурного наследия в мае этого года. Сейчас сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» просят восстановить здание, потому что памятники архитектуры остаются в реестре, даже если превращаются в руины.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»