Из Екатеринбурга в Токио можно будет долететь с одной пересадкой

12:35 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Кольцово может появиться рейс Екатеринбург – Токио всего с одной пересадкой. Об этом сообщают в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня оценил в Кольцово новые возможности, которые появились у авиакомпании «Уральские авиалинии», когда она приобрела современный пассажирский лайнер Airbus A320neo и ввела в эксплуатацию цех по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.



Как сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пассажиры компании смогут лететь из столицы Урала во Владивосток и Хабаровск без пересадок. Помимо этого, рассматривается возможность организации рейса с одной пересадкой из Екатеринбурга в Токио. Гендиректор отметил, что в 2019 году авиаперевозчик приобретет всего три Airbus A320neo и два Airbus A321.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»