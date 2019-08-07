Под Сухим Логом более гектара полей испортили куриным пометом

21:12 | 8.08.2019

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области недалеко от села Знаменское Сухоложского района вывили земельный участок (кадастровый номер 66:63:1602001:107), загаженный, предположительно, куриным помётом. Участок находится в собственности РФ, и арендуется сельскохозяйственным предприятием.



Общая площадь перекрытия куриным пометом на момент обследования составила 12546,24 кв.м.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в действиях арендатора усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства»).



По результатам административного обследования в отношении арендатора земельного участка будет проведена внеплановая проверка.

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