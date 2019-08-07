В Екатеринбурге предприниматели и власти обсудят схему совместного взаимодействия

19:05 | 8.08.2019

В Екатеринбурге завтра, 9 августа, состоится первое заседание Совета предпринимателей Орджоникидзевского района. Решение о его создании было принято на встрече Романа Кравченко с предпринимателями района 31 июля.



Тогда войти в совет решили 8 человек, однако после публикации решения, число желающих возросло. Основными задачами совета будет координация малого бизнеса, работающего на территории района, и администрации.



Темами перового заседания станут обсуждение нормативной базы работы совета, утверждение его состава и планы работы на ближайшую перспективу.



Заседание совета состоится 9 августа, начало в 16.00 - Большой зал Администрации Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, 16, 3 этаж).

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