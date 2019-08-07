Екатеринбургская больница заплатит штраф за неоказание неотложной помощи

19:59 | 8.08.2019

Фото: amur.info

Екатеринбургскую Центральную городскую больницу №2 оштрафовали на 75 тысяч рублей, за то что медики не оказали свердловчанке неотложную помощь, об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.



Женщина обратилась за помощью к акушеру-гинекологу МБУ «ЦГБ №2» на улице Рябинина, однако там ей лишь дали рекомендации и назначили повторный приём, который не состоялся. Тогда свердловчанка обратилась ко врачу в женскую консультацию той же больницы на Челюскинцев, но уже с жалобой на острые боли, однако там ей лишь посоветовали вернуться в поликлинику на Рябинина, чтобы взять талон. В итоге екатеринбурженка смогла получить медицинскую помощь только придя на платный приём.



Больница пыталась обжаловать решение суда, однако суд медучреждению отказал.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»