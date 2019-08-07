Новости дня
19:59 | 8.08.2019
Фото: amur.info
Екатеринбургская больница заплатит штраф за неоказание неотложной помощи
Женщина обратилась за помощью к акушеру-гинекологу МБУ «ЦГБ №2» на улице Рябинина, однако там ей лишь дали рекомендации и назначили повторный приём, который не состоялся. Тогда свердловчанка обратилась ко врачу в женскую консультацию той же больницы на Челюскинцев, но уже с жалобой на острые боли, однако там ей лишь посоветовали вернуться в поликлинику на Рябинина, чтобы взять талон. В итоге екатеринбурженка смогла получить медицинскую помощь только придя на платный приём.
Больница пыталась обжаловать решение суда, однако суд медучреждению отказал.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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