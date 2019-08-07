В Екатеринбурге по улице Старых Большевиков до 10 октября закроют движение трамваев

19:30 | 8.08.2019

Фото: bash.news

В столице Урала с 10 августа до 10 улице Старых Большевиков будет закрыто движение трамваев, об этом сообщили в Гострансе.



Речь идёт об участке от Фрезеровщиков до Войкова. Двухмесячное ограничение будет связано со строительством теплотрассы.



Следует отметить, что из-за ограничения поменяется маршрут движения некоторых трамваев. Так, трамваи №2 и №25 вместо движения до остановки «Фрезеровщиков» будут идти до остановки «Эльмаш».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»