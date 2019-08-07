В Администрации Екатеринбурга спортсменов поздравили с Днём физкультурника

18:59 | 8.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Администрации уральской столицы прошёл торжественный приём, посвящённый Дню физкультурника.



Спортсменов поздравляли министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.



Во время приёма Дмитрий Баранов наградил спортсменов благодарственными письмами Администрации города Екатеринбурга. По словам Леонида Рапопорта, в Свердловской области более полумиллиона человек занимаются спортом. Также он напомнил, что регион готовится к проведению одного из важнейших спортивных мероприятий - Универсиады-2023. Он считает, что очень важно, чтобы уральские спортсмены выступили в сборных студенческих командах в максимальном представительстве.



Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей премии «Лучший спортсмен города Екатеринбурга».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»