В Екатеринбурге пройдёт праздник народов Среднего Урала

18:36 | 8.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбуржцы 1 сентября отметят праздник народов Среднего Урала. Как сообщили в городской Администрации, гуляния состоялся в парке семейного отдыха «Таганская слобода».



Гости праздника смогут познакомиться с различными ремёслами народов Урала, принять участие в спортивных состязаниях, научиться готовить народные блюда и создавать народные атрибуты. Кроме того, гости узнают многие традиции и обычаи народов Урала.



Напомним, традиционный праздник проводится в уральской столице с 2002 года. На Среднем Урале на сегодняшний день проживает около 160 народов.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»