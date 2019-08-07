Ко Дню города в Екатеринбурге могут открыть путепровод у «Калины»

18:16 | 8.08.2019

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Администрация уральской столицы проверила готовность ремонтируемых дорог. Не смотря на непростые погодные условия, степень готовности объектов достаточно высокая. Так, путепровод в «Калины» могут открыть уже к Дню города.



Уточняется, что путепровод должен быть запущен уже 12 августа.



Следует отметить, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге планируется отремонтировать около 35 объектов улично-дорожной сети.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»