«Чем мы-то хуже?»: уральский бизнесмен предложил пенсионерам продавать в его магазине урожай

В Екатеринбурге бизнесмен Иван Зайченко предложил пенсионерам продавать урожай и соленья в его магазине «Жизньмарт». Он заявил, что магазин не станет брать у них процент с продажи, а плату за товар покупатели смогут отправлять садоводам на карту.Бизнесмен написал в соцсетях: «Многие, конечно, скажут, что тут много манипуляций — товар будут брать, а деньги не скидывать. Но я верю, что может быть по-другому. Меня всегда поражало, как в Швейцарии местные фермеры оставляют свой урожай вдоль дороги, а проезжающие водители его берут, складывая деньги в коробочку. Все по честному. Люди друг другу доверяют. Чем мы-то хуже? Почему у нас так нельзя? Я думаю, можно! И мы попробуем».Напомним, что ранее Иван Зайченко решил бесплатно отдавать товар с только что истекшим сроком годности. Однако Роспотребнадзор этого не допустил.