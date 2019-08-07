Пребывают в «заточении»: в Екатеринбурге местные жители не могут выехать из квартала

12:35 | 8.08.2019

Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург»

В Екатеринбурге из-за строительства новой трамвайной ветки, которая соединит Екатеринбург с Верхней Пышмой, жители улиц Рябинова и Березовая не могут выехать из квартала. При этом, по словам местных жителей, закрытым остается и проезд в конце улицы Рябиновой, так как там идут раскопки, неизвестно с чем связанные.



Из сложившейся ситуации у местных жителей не так много выходов: либо пробираться по бездорожью через кусты, создавая аварийную ситуацию, либо проезжать через рынок, либо вообще не выезжать из квартала. Жители беспокоятся, что если кому-то из них потребуется помощь служб спасения, то им уже некогда будет искать лазейки.



Как говорят местные жители, такая ситуация продлится около двух недель. Подрядчик по строительству новой трамвайной ветки сообщает, что действует в рамках требований заказчика – администрации Екатеринбурга. Они пояснили, что, если заказчик предъявит требования по строительству объезда, их выполнят.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»