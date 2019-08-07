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12:35 | 8.08.2019
Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург»
Пребывают в «заточении»: в Екатеринбурге местные жители не могут выехать из квартала
Из сложившейся ситуации у местных жителей не так много выходов: либо пробираться по бездорожью через кусты, создавая аварийную ситуацию, либо проезжать через рынок, либо вообще не выезжать из квартала. Жители беспокоятся, что если кому-то из них потребуется помощь служб спасения, то им уже некогда будет искать лазейки.
Как говорят местные жители, такая ситуация продлится около двух недель. Подрядчик по строительству новой трамвайной ветки сообщает, что действует в рамках требований заказчика – администрации Екатеринбурга. Они пояснили, что, если заказчик предъявит требования по строительству объезда, их выполнят.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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