Новости дня
11:55 | 8.08.2019
Фото: Дмитрий Сергин / Facebook
«Ну не любит наш народ заборы»: в екатеринбургском парке Зеленая роща снесли ограждение
- Ну не любит наш народ заборы. Ни в скверах, ни в рощах. Сносит всё на своём пути. Три недели идет реконструкция Зеленой рощи. Боюсь, если в таком темпе будут продвигаться, к Универсиаде-2023 вряд ли успеют, – гласит подпись под фотографиями.
Напомним, споры из-за проектов по благоустройству городских парков в Екатеринбурге идут уже давно. Местные жители недовольны тем, что в Зеленой роще вырубаются не только старые и больные деревья, но и молодые.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
Сегодня
13:27 | 8.08.2019
В Екатеринбурге закроется еще одна «Карусель»
13:01 | 8.08.2019
Администрация Екатеринбурга отклонила предложения горожан об изменении проекта застройки парка РТИ
12:35 | 8.08.2019
Пребывают в «заточении»: в Екатеринбурге местные жители не могут выехать из квартала
11:55 | 8.08.2019
«Ну не любит наш народ заборы»: в екатеринбургском парке Зеленая роща снесли ограждение
11:26 | 8.08.2019
Компания «Атомстройкомплекс» готова восстановить заброшенную больницу в Екатеринбурге
10:57 | 8.08.2019
Стоят даже трамваи: Малышевский мост в Екатеринбурге встал в пробку
09:56 | 8.08.2019
Деревья будут вырубать: в Екатеринбурге суд не удовлетворил требования активистов, боровшихся за сохранение берёзовой рощи
09:30 | 8.08.2019
Наконец-то: в Свердловской области ожидается потепление
20:01 | 7.08.2019
В Кольцово проверяют самолёт, экстренно севший в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе
19:33 | 7.08.2019
Суд досрочно лишил полномочий председателя думы Асбеста
19:09 | 7.08.2019
В селе Шиловка свердловчанин убил собаку на глазах у детей
18:43 | 7.08.2019
На дорогах Свердловской области установят 45 новых видеокамер
18:19 | 7.08.2019
Администрация Екатеринбурга ко Дню города разместит 8 тысяч постеров и плакатов с символикой
18:13 | 7.08.2019
Экспорт продовольствия из Курганской области вырос в 2 раза
17:57 | 7.08.2019
В Екатеринбурге закрыли мост на улице Шевченко
17:33 | 7.08.2019
На Алтае из-за камнепада погибла екатеринбурженка
17:16 | 7.08.2019
Житель Зауралья зарезал бойфренда своей бывшей
17:02 | 7.08.2019
В Екатеринбурге состоится баскетбольный турнир «Оранжевый мяч»
16:58 | 7.08.2019
Жители города Петухово пьют воду, которая не соответствует СанПиН
16:56 | 7.08.2019
Молодежь Челябинского цинкового завода очистила от мусора национальный парк «Таганай»
16:28 | 7.08.2019
Власти Екатеринбурга увеличили бюджет культурной отрасли
14:52 | 7.08.2019
На Пермском тракте в сентябре начнут работать новые камеры
14:30 | 7.08.2019
На Урале загорелся гараж с автомобилем внутри
14:29 | 7.08.2019
В Кургане грузовик насмерть сбил 58-летнюю женщину
13:44 | 7.08.2019
Выпускники ВУЗов МЧС России пополнили ряды свердловских огнеборцев
13:08 | 7.08.2019
На Урале мужчина предстанет перед судом за вождение в пьяном виде
12:57 | 7.08.2019
Лесорубы вновь начали валить лес у поселка под Екатеринбургом. Лесничество обратилось в полицию
12:31 | 7.08.2019
Не повезло: у жителя Екатеринбурга отобрали купленный Range Rover
12:22 | 7.08.2019
Залоговый Mercedes-Benz – долгам конец