«Ну не любит наш народ заборы»: в екатеринбургском парке Зеленая роща снесли ограждение

В Зеленой роще, в которой екатеринбургские власти пытаются провести реконструкцию, местные жители снесли забор. Ограждение установили не так давно во избежание несчастных случаев. Депутат гордумы Дмитрий Сергин опубликовал в Facebook фотографии поваленного забора.- Ну не любит наш народ заборы. Ни в скверах, ни в рощах. Сносит всё на своём пути. Три недели идет реконструкция Зеленой рощи. Боюсь, если в таком темпе будут продвигаться, к Универсиаде-2023 вряд ли успеют, – гласит подпись под фотографиями.Напомним, споры из-за проектов по благоустройству городских парков в Екатеринбурге идут уже давно. Местные жители недовольны тем, что в Зеленой роще вырубаются не только старые и больные деревья, но и молодые.