Компания «Атомстройкомплекс» готова восстановить заброшенную больницу в Екатеринбурге

11:26 | 8.08.2019

Фото: ЕТВ

Компания «Атомстройкомплекс» заявила, что готова реконструировать екатеринбургскую заброшенную больницу в Зелёной роще.



Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил, что больница, построенная в 30-е годы, была достижением архитектурной мысли. «Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов», — говорит глава компании. Сейчас «Атомстройкомплекс» помогает составить конкурсную документацию, а также планирует принять участие в конкурсе.



Напомним, что заброшенную больницу в Зелёной роще обещают реконструировать к 2023 году. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, она будет восстановлена в первозданном виде.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»