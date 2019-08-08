В Екатеринбурге мусульмане подписали резолюцию о строительстве мечети

10:29 | 8.08.2019

Фото: pixabay

Вчера в Екатеринбурге представители мусульманства подписали резолюцию о строительстве соборной мечети в деловом центре города. Сделано это было после слов вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько о том, что мусульманам нужно выполнить два условия для того чтобы говорить о площадке в центре Екатеринбурга.



Как заявил Бидонько, для строительства мечети нужен инвестор. Второе условие — все шесть муфтиятов должны прийти к единому мнению. Заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов рассказал, что инвестор у них есть, так как пришло гарантийное письмо со стороны Совета муфтиев России, подписанное шейхом. Также за неделю-полторы мухтасибат постарается побывать во всех муфтиятах, показать резолюцию и попросить поддержать ее.



Напомним, что Свердловское правительство предложило мусульманам построить мечеть на Сортировке, а мэрия Екатеринбурга — на Серовском тракте. Оба варианта верующих не устроили.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»