Деревья будут вырубать: в Екатеринбурге суд не удовлетворил требования активистов, боровшихся за сохранение берёзовой рощи

09:56 | 8.08.2019

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В Екатеринбурге Ленинский районный суд отказал в удовлетворении требований представителю активистов, которые защищают Берёзовую рощу в микрорайоне Краснолесья от вырубки деревьев. Активисты планируют подать апелляцию.



Участок с березовой рощей, находящийся в границах улиц Чкалова — Вонсовского — Краснолесья — Мехренцева, ранее принадлежал Уральскому государственному аграрному университету, однако не использовался. В августе 2017 года федеральное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию выставило землю на торги. Победителем стала компания, связанная с «Атомстройкомплексом». Компания подготовила жилищный проект, который предполагал сохранение лишь части рощи.



Юрист Иван Помазан от имени активистов подал иск. Ответчиком в суде выступила компания, возводящая дома в Берёзовой роще — «Специализированный застройщик "Краснолесье"». Иван Помазан требовал признать недействительным результат торгов на право заключения договора аренды земельного участка. Истец также подал ходатайство о запрете любой вырубки в роще.



В начале июня этого года Ленинский районный суд удовлетворил требование истца. Однако затем в деле объявили перерыв, а в июле сообщили о рассмотрении дела с самого начала из-за вступления в него третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. И в этот раз суд отказал в удовлетворении требований истца.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»