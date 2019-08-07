Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


Главная

09:30 | 8.08.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Наконец-то: в Свердловской области ожидается потепление

Конец нынешней недели в Свердловской области обещает быть теплым. Однако потепления не ожидается.

Сегодня, 8 августа, на Среднем Урале температура воздуха поднимется до +13...+18°С. Ожидается облачно с прояснениями, также в большинстве районов пройдут дожди. Ветер западный 6-11 м/с, порывы могут достигать до 18 м/с.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха ожидается до +6...11°С. Днём 9 августа воздух прогреется до +15...+20°С. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

В ночь на 10 августа температура воздуха будет +5...+10°С, на юге до +9...+14. Субботним днём ожидается облачность с прояснениями. Также могут местами пройти умеренные дожди. Ветер сменится на южный и юго-восточный 4-9 м/с, порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Данные предоставлены Уральским Гидрометцентром.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:27 | 8.08.2019
В Екатеринбурге закроется еще одна «Карусель»

13:01 | 8.08.2019
Администрация Екатеринбурга отклонила предложения горожан об изменении проекта застройки парка РТИ

12:35 | 8.08.2019
Пребывают в «заточении»: в Екатеринбурге местные жители не могут выехать из квартала

11:55 | 8.08.2019
«Ну не любит наш народ заборы»: в екатеринбургском парке Зеленая роща снесли ограждение

11:26 | 8.08.2019
Компания «Атомстройкомплекс» готова восстановить заброшенную больницу в Екатеринбурге

10:59 | 8.08.2019
В Курганской области на пожаре погибли пожилая женщина и две ее дочери

10:57 | 8.08.2019
Стоят даже трамваи: Малышевский мост в Екатеринбурге встал в пробку

10:29 | 8.08.2019
В Екатеринбурге мусульмане подписали резолюцию о строительстве мечети

09:56 | 8.08.2019
Деревья будут вырубать: в Екатеринбурге суд не удовлетворил требования активистов, боровшихся за сохранение берёзовой рощи

09:30 | 8.08.2019
Наконец-то: в Свердловской области ожидается потепление

07.08.2019

20:01 | 7.08.2019
В Кольцово проверяют самолёт, экстренно севший в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе

19:33 | 7.08.2019
Суд досрочно лишил полномочий председателя думы Асбеста

19:09 | 7.08.2019
В селе Шиловка свердловчанин убил собаку на глазах у детей

18:43 | 7.08.2019
На дорогах Свердловской области установят 45 новых видеокамер

18:19 | 7.08.2019
Администрация Екатеринбурга ко Дню города разместит 8 тысяч постеров и плакатов с символикой

18:13 | 7.08.2019
Экспорт продовольствия из Курганской области вырос в 2 раза

17:57 | 7.08.2019
В Екатеринбурге закрыли мост на улице Шевченко

17:33 | 7.08.2019
На Алтае из-за камнепада погибла екатеринбурженка

17:16 | 7.08.2019
В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело после протестов у Драмтеатра

17:16 | 7.08.2019
Житель Зауралья зарезал бойфренда своей бывшей

17:02 | 7.08.2019
В Екатеринбурге состоится баскетбольный турнир «Оранжевый мяч»

16:58 | 7.08.2019
Жители города Петухово пьют воду, которая не соответствует СанПиН

16:56 | 7.08.2019
Молодежь Челябинского цинкового завода очистила от мусора национальный парк «Таганай»

16:28 | 7.08.2019
Власти Екатеринбурга увеличили бюджет культурной отрасли

15:46 | 7.08.2019
Поиски пропавших на реке Лозьва в Свердловской области продолжаются уже неделю

15:24 | 7.08.2019
В Пышминском районе назначили нового начальника отдела МВД. Пока в статусе врио

14:52 | 7.08.2019
На Пермском тракте в сентябре начнут работать новые камеры

14:30 | 7.08.2019
На Урале загорелся гараж с автомобилем внутри

14:29 | 7.08.2019
В Кургане грузовик насмерть сбил 58-летнюю женщину

14:20 | 7.08.2019
Управление соцзащиты Зауралья: увеличен срок выплаты пособия за первого ребенка

13:55 | 7.08.2019
Эксперты отмечают в Курганской области слабую социально-политическую устойчивость

13:44 | 7.08.2019
Выпускники ВУЗов МЧС России пополнили ряды свердловских огнеборцев

13:08 | 7.08.2019
На Урале мужчина предстанет перед судом за вождение в пьяном виде

12:57 | 7.08.2019
Лесорубы вновь начали валить лес у поселка под Екатеринбургом. Лесничество обратилось в полицию

12:31 | 7.08.2019
Не повезло: у жителя Екатеринбурга отобрали купленный Range Rover

12:22 | 7.08.2019
Залоговый Mercedes-Benz – долгам конец





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 