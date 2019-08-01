В Кольцово проверяют самолёт, экстренно севший в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе

20:01 | 7.08.2019

Фото: kp.ru

В екатеринбургском международном аэропорту Кольцово силовики проверяют самолёт, экстренно севший из-за сообщения о минировании.



Речь идёт о самолете авиакомпании S7 Airlines. Сообщение о минировании отправили анонимно по электронной почте.



Следует отметить, что из-за угрозы взрыва в аэропорту сейчас проверяют все воздушные судна, готовящиеся к вылету, поэтому некоторые рейсы задерживаются.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»