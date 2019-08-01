В селе Шиловка свердловчанин убил собаку на глазах у детей

19:09 | 7.08.2019

Фото: yuga.ru

В селе Шиловка свердловчанин зарубил собаку на глазах у детей. Как рассказали в ОМВД России по г.Березовскому, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.



По словам свердловчанина, собаку он убил в целях самообороны. До происшествия он гулял со своей собакой возле детской площадки. В этот момент соседская собака вырвалась из вольера и собаки сцепились. После этого злоумышленник привязал соседскую собаку к столбу, вынес из дома топор и нанес псу несколько ударов. После этого собака скончалась.



Следственный отдел ОМВД России по г.Березовскому возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»