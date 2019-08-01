На дорогах Свердловской области установят 45 новых видеокамер

18:43 | 7.08.2019

Фото: autoreview.ru

На дорогах Свердловской области до конца 2019 года установят 45 новых видеокамер, фиксирующих нарушения скоростного режима. Как отметили в Госавтоинспекции, они появятся на трассах федерального значения, дорогах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов.



По словам начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Свердловской области Алексея Кислякова, новые комплексы фото- и видеофиксации разместят на опасных и высокоаварийных участках. Такая мера поможет повысить безопасность дорожного движения.



Добавим, на сегодняшний день в регионе установлено около 250 передвижных и стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»