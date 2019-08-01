Администрация Екатеринбурга ко Дню города разместит 8 тысяч постеров и плакатов с символикой

18:19 | 7.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга разместит 8 тысяч плакатов с символикой Дня города.



Афиши, плакаты и постеры можно будет увидеть в предприятиях сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг.



Отметим, мероприятия, посвящённые 296-летию уральской столицы стартовали 3 августа и продлятся до 18 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»